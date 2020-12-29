В полдень 29 декабря в управление МЧС Кубани поступило сообщение о загорании лесной подстилки на территории Туапсинский района, в районе села Гойтх.Как сообщается, площадь пройденная пожаром, составляет уже около 10 гектаров. Сейчас листва и сухая трава продолжает гореть на участке в 400 квадратных метров.Пожару способствует необычно теплая и сухая погода.В Главном управлении МЧС края работает межведомственный оперативный штаб по тушению пожара.- Всего к тушению пожара привлекалось 106 человека, 15 единиц техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.В 14:35 для помощи в тушении пожара взлетел вертолет КА-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.