Нынешней зимой туристические компании края приступят к испытаниям в горах новой спасательной техники - персональных радиомаяков. Такие маяки способны передавать сообщения прямо с места бедствия в международную спутниковую поисково-спасательную систему.Сигнал маяка указывает точные координаты его обладателя, и позволяет оперативно обнаружить попавших в беду туристов и перебросить на место группу спасателей. Попавшие в беду люди тоже получают сообщение о том, что их уже начали искать.Радиомаяки будут использовать при организации экстремального отдыха и туризма в любых районах. Но сначала такие системы испытают в горах.– В Краснодарском крае 94 туристических маршрута разного уровня сложности и различной протяженности. Ежегодно по ним проходит более 350 организованных туристских групп. Внедрение такой системы позволит сократить время на оказание помощи пострадавшим и снизить материальные затраты на проведение аварийно-спасательных работ, – рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.