В Сочи продолжает свою работу оперативный штаб по проведению новогодних праздников. Загрузка отелей в горных районах курорта уже доходит до 90% , а в прибрежном кластере – около 75%. На горнолыжных трассах катаются уже около 6 тыс. человек в день.Это примерно 60% от максимальной вместимости В ближайшие день-два ожидается основной заезд туристов.В связи с пандемией принимаются дополнительные меры безопасности- на канатных дорогах установлены фанбарьеры, На трассах работают волонтеры на нижних станциях канатных дорог проводится термометрия всех посетителей и сотрудников.- Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сочи остается стабильной, заболевших коронавирусом среди прибывших на курорт в последние дни не выявлено, в аэропорту обеспечен круглосуточный санитарно-оперативный контроль ,- рассказала заместитель начальника сочинского отдела Роспотребнадзора Ольга Погодина,