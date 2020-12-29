В ходе рейда оперативников на складах в Приморско-Ахтарском и Калининском районах региона, удалось обнаружить и изъять более 3 тонн немаркированной рыбы ценных пород, 20 килограммов икры щуки, а также лосося и осетра.Какие-либо документы на продукцию у владельцев складов отсутствовали.Полицией изъяты также более 500 метров сетей и 90 приспособлений для ловли рыбы, используемых браконьерами.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу»,- сообщает ГУ МВД по краю.