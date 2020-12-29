Телеканал «ТНТ» поставил золотые холодильники сразу в нескольких городах России, в том числе один из них появился, в том числе и на Главной Городской площади в Краснодаре. Горожане сразу заметили яркий и приметный аппарат и многие пытались его открыть. Но, дверца была надежно закрыта, содержимое холодильника оставалось загадкой.Золотой холодильный аппарат от ситкома «САШАТАНЯ» был полностью забит праздничными новогодними угощениями: икрой, конфетами и прочими лакомствами. Телеканал «ТНТ» абсолютно бесплатно подарил всем желающим, кто успел их взять. Точное время открытия холодильника оставалось неизвестно до самого последнего момента.Как только распахнулись дверцы холодильника, вокруг молниеносно собрались желающие получить угощение от «ТНТ». Также телеканал порадовал тот факт, что все, кто получал угощение, соблюдали меры предосторожности: держали дистанцию, носили маски и перчатки, вели себя культурно и вежливо.Вкусная и креативная акция «ТНТ» была проведена в поддержку нового сезона комедийного сериала «САШАТАНЯ», который стартует в эфире телеканала уже 2 января в 20:00. В новых сериях главные герои Саша и Таня Сергеевы вместе со своим сыном Алешкой пойдут первый раз в первый класс, а экс-олигарх Сильвестр Андреевич снова попытается вернуться в список самых богатых людей России.