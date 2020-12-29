Специалисты «Россети Кубань» построили линию электропередач классом напряжения 6 кВ в пригороде Новороссийска.Новая ЛЭП протяженностью более 12 км обеспечит надежное энергоснабжение жителей станицы Натухаевская, где ежегодно отмечается значительный рост энергопотребления из-за прироста населения и активного строительства жилья.За последние 5 лет население Натухаевской выросло более чем на 70%. Сегодня в станице насчитывается более 13 тысяч жителей. Прежние линии электропередачи уже не справлялись с растущей нагрузкой.В течение недели специалисты «Россети Кубань» проложили 36 км самонесущего изолированного провода (СИП) с увеличенной пропускной способностью, установили 224 опоры.Современный провод обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре, что особенно важно с учетом климатических условий Новороссийского энергорайона.Также энергетики расчистили более двух гектаров трасс в охранных зонах ЛЭП, чтобы снизить риск возникновения технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода.- Всего в строительстве новой линии было задействовано 80 человек и 43 единицы техники в составе 12 бригад,- рассказали в компании.Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск.Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек.