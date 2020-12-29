В столицу возвращаются предновогодние пробки. Эксперты предупреждают, что движение на улицах города в оставшиеся дни декабря встанет. 29 декабря, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», Краснодар сковали восьмибалльные пробки. Множество улиц окрашены в красный цвет.Стоят Тургеневский и Яблоновский мосты, подъезд к посту в станице Елизаветинской, Восточный обход.Напряженная обстановка сейчас в центре кубанской столицы. Стоят улицы Красная, Северная, Тургенева. Погрязла в пробках Кубанская Набережная.Кроме того, с трудом пробираются автомобили на Ставропольской, Селезнева, Новороссийской.Стоит сказать, по всему городу фиксируются лишь несколько аварий, из-за которых автомобилисты не могут проехать.Как объясняют специалисты, перед Новым годом будет нарастать напряженность на дорогах, потому что люди поедут за покупками. Увеличится количество корреспонденции. Но, к счастью, в кубанской столице ситуация облегчается тем, что пока так и не выпал снег.