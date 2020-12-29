Ейский городской суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.Как ранее сообщалось, 18 декабря 2020 года сын известного бизнесмена в Ейске, на пешеходном переходе на улице Ростовской , управляя Gelenvagen, сбил 23 -летнюю девушку - пешехода, которая от полученных повреждений умерла на месте.Поначалу водителя посадили под домашний арест. Местные жители опасались, что он может и вовсе избежать ответственности.Суд в Ейске решил иначе. Домашний арест, по мнению защиты потерпевшей, был назначен в связи с неполной информацией у следствия и прокуратуры о личности обвиняемого.Ходатайство о замене меры пресечения мотивировано тем, что у обвиняемый может скрыться от органов следствия, покинув страну под чужим именем.Рассмотрев ходатайство, и учитывая наличие изменившихся обстоятельств, суд пришел к выводу об изменении в отношении обвиняемого меры пресечения.- Ходатайство следователя судом удовлетворено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 21 сутки, то есть до 19.02.2021 включительно,- сообщает пресс-служба краевого суда