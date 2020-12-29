Как сообщает ГУ МВД по краю, в преддверии Нового года в магазинах региона кратно выросло число покупателей, а вместе с этим значительно активизировались и фальшивомонетчики.Нередко, при расчете наличными, ни кассир, ни покупатель не успевают проверить подлинность банкнот.В полиции напоминают, что такая беспечность может обойтись очень дорого. Как минимум, человек может свои деньги, а в худшем случае, при попытке избавиться от фальшивой купюры, и сам может быть обвинен в попытке сбыта фальшивки.- Если в ваших руках оказалась фальшивая банкнота, не пытайтесь ее сбыть, это деяние опасное, а санкции суровые. Любая попытка расплатиться подделкой, пустить ее в оборот, грозит наказанием до 15 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. При обнаружении фальшивки, немедленно сообщите об этом в полицию, не становитесь соучастником преступников,- отметили в ГУ МВД по краю.