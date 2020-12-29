Краснодарский краевой суд в первой инстанции окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Кубани 1996 г.р., обвиняемого в разбойном нападении и убийстве женшины.9 сентября 2019 года 24 -летний житель хутора Киевка Гулькевичского района пьяным явился в дом своей 68-летней односельчанки.Сначала он избивал пенсионерку, требуя сказать, где она хранит деньги и украшения. Денег у пожилой женщины оказалось всего 6 тысяч, а вот золотых украшений нападавший смог забрать почти на 130 тысяч рублей.Потом мужчина испугался, что жертва ограбления донесет на него в полицию, и задушил женщину.В суде подсудимый полностью признал вину в совершении разбойного нападения и убийства. В своем последнем слове он просил прощения у потерпевших и просил суд строго его не наказывать.- Учитывая тяжесть содеянного, обстоятельства дела и данные о личности виновного суд приговорил его к 14 годам лишения свободы , с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,- сообшает пресс-служба краевого суда.