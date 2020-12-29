В Сочи состоялась инаугурация главы города. Алексей Копайгородский официально вступил в должность. Торжественная церемония прошла в Зимнем театре.- В ближайшие пять лет Вам предстоит развивать город в новых административных границах, продолжить решение проблем, волнующих жителей. Уверен, Ваша работа и впредь будет строиться в тесном взаимодействии с сочинцами, – говорится в поздравительном адресе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко вручил Алексею Копайгородскому служебное удостоверение.- Главным приоритетом своей работы считаю повышение качества жизни сочинцев, защиту их законных прав и интересов, заботу о каждом жителе города, – сказал глава города Сочи.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что депутаты Городского Собрания избрали главу города Сочи. Им стал действующий мэр курорта. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.