В Краснодарском крае из детского сада уволили воспитательницу, которая сломала девочке ключицу. Это сделано по требованию прокуратуры Кущевского района. Как выяснилось, женщина имела непогашенную судимость. Ранее она обвинялась в умышленном причинении вреда здоровью девочке-подростку.- Повреждения профессиональный воспитатель нанесла в феврале 2020 года во время конфликта на улице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.Представитель пресс-службы обратил внимание, что виновные в данном инциденте привлечены к дисциплинарной ответственности.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пьяный папа напал на воспитательницу детского сада. Мужчина угрожал женщине из-за того, что она не отдавала ему ребенка.