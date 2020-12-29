В краевом центре за год ввели в эксплуатацию девять новых социальных объектов. В том числе были построены новые школы и детские сады, спорткомплекс и бассейн.- Всего за последние три года в Краснодаре построили и ввели в эксплуатацию 11 новых общеобразовательных учреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.Представитель пресс-службы напомнила, что в 2021 году в Краснодаре намечено открыть ещё пять школ на улицах Бульварное Кольцо, Гидростроителей, Изобильной, в поселке Знаменском-Зеленопольском и станице Старокорсунской.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре до конца 2020 года сдадут в эксплуатацию три новые школы. Это два образовательных учреждения по 1100 мест и дополнительный корпус на 300 учащихся.