В Краснодаре решено увековечить память выдающихся горожан. В краевом центре две новые улицы Прикубанском округе назвали в честь основателя Кубанского технологического университета, его первого ректора и изобретателя электронного телевидения Бориса Розинга и заслуженного юриста РФ Валерия Вишневецкого, который 30 лет проработал заместителем начальника университета МВД. Такое решение приняли депутаты городской Думы на внеочередной сессии.Кроме того, в честь бывшего руководителя социальной сферы Кубани, депутата Госдумы РФ, уполномоченного по правам ребенка в регионе Галины Дорошенко установят мемориальную доску на доме 8 по улице Одесской.Также по решению депутатов детской школе искусств № 11 получила имя легендарного советского композитора, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна.- Была исправлена и ошибка в названии одной из краснодарских улиц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - В Березовском сельском округе улица имени скульптора Коломойцева теперь названа правильно.