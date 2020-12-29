В Анапе на базе городской поликлиники начинает работу амбулаторный центр диагностики пациентов подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Для них предусмотрен отдельный вход.- В структуре центра создано несколько зон: по приему больных, диагностическая и ожидания бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.После осмотра и сдачи тестов больных направят на КТ легких, ЭКГ, УЗИ. Если болезнь подтвердится, бригада неотложки в срочном порядке эвакуирует пациентов в инфекционную больницу.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи разворачивают еще один COVID-госпиталь. Он будет открыт на базе кожно-венерологического диспансера. Кроме того, на курорте на период новогодних праздников начал работать обсерватор на 250 человек.