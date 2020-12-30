В ночь на 30 декабря вспыхнул пожар в лесу Сочи. По данным спасателей, загорелась сухая растительность в районе Ореховских водопадов. Огонь пожарные тушат уже около десяти часов.- Сообщение в лесу Хостинского района поступило 29 декабря в 23:25. Лесную подстилку тушит в труднодоступной местности оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.На 8 часов утра 30 декабря стало известно, что площадь пожара достигла 600 квадратных метров леса. На месте с огнем борются более сотни спасателей. Сотрудники МЧС и других служб делают все возможное, чтобы не допустить распространения возгорания.Последствия возгорания почуяли утром местные жители – запах гари дошел до центра города. Также с высоты видно, как серым дымом заволокло окрестности города. Спасатели продолжают тушить огонь на горе. В городе создали оперативный межведомственный штаб, который возглавил глава города Сочи Алексей Копайгородский.