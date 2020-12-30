Чемпионат России по футболу среди женских команд завершился больше месяца назад. «Краснодар» закончил турнир на шестой строчке. Всего участие в розыгрыше принимали восемь команд.Как сообщил «КП» – Кубань источник, близкий к клубу, будущий сезон команда начнется с новым главным тренером. Татьяна Зайцева покидает свой пост.Одним из кандидатов на вакантное место считался Александр Григорян, который сейчас возглавляет армянский «Урарту». Однако российский специалист опроверг факт переговоров с «Краснодаром».