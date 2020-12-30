На горнолыжных курортах Сочи стартовала продажа единых ски-пассов на сезон 2020/2021. Любители зимнего спорта смогут воспользоваться инфраструктурой всех трех курортов – «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна». В сумме это более 177 километров трасс на склонах великолепных гор Кавказа.Приобретая единый ски-пасс, туристы могут пользоваться бесплатными автобусами, которые курсируют между нижними станциями канатных дорог, сообщают в пресс-службе администрации Сочи.Стоимость единого ски-пасса зависит от даты и продолжительности катания. Минимальная цена доступна в апреле – 2200 рублей за одного человека в день, в пик сезона ски-пасс будет стоить 4400 рублей.Единые ски-пассы продают в кассах всех курортов, оплатить их можно бесконтактным способом.