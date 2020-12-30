Проректор по образовательной деятельности Адыгейского государственного университета Александр Аракелов умер 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.- Проректор по образовательной деятельности АГУ Александр Владимирович Аракелов скончался от тяжелых осложнении Covid-19. Ем было 42 года, - сообщается на страничке университета в Instagram.42 года Аракелову исполнилось 6 декабря. Почти половину жизни он отдал университету, инженерно-физическому факультету, который возглавлял последние годы. В мае 2019 года Александр Владимирович стал проректором по образовательнои деятельности.- Он был необычайно светлым человеком, профессионалом своего дела. Мы навсегда запомним его жизнерадостность и отзывчивость, трудолюбие и доброту. Это большая и невосполнимая утрата для всех нас, - выразили соболезнования коллеги.