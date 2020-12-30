В Армавире достроили новую школу. В течение нескольких дней помещения дооборудуют мебелью и другой техникой.- Сейчас в школе устанавливают мебель и оборудование. Здесь есть читальные залы, библиотека, в кабинетах интерактивные панели. А для изучения иностранных языков приобретено семь мобильных компьютерных классов и новое демонстрационное оборудование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Трехэтажная школа вместит 1100 учеников в одну смену и станет одной из самых крупных в Армавире. На территории школы оборудованно футбольное поле с натуральным покрытием, беговые дорожки и спортивная площадка для баскетбола.