Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. Ситуация в регионе остается напряженной. По данным на 30 декабря за последние сутки в Краснодарском крае количество зараженных достигло 192 человек, накануне было выявлен 190 случаев.- В Краснодаре заболели 58 человек, в Сочи – 24, в Темрюкском районе – 19, в Павловском – 18. В Геленджике коронавирус выявили у 13 человек, в Кавказском – у шести. По пять положительных результатов после тестов на COVID-19 получено в Выселковском, Щербиновском, Тбилисском районах, по четыре – в Анапе и Туапсинском районе. По три человека попали в больницы с инфекцией в Новороссийске, Кореновском, Ейском, Калининском, Курганинском, Староминском, Тимашевском районах. Два новых случая подтвердились в Мостовском районе, по одному – в Армавире, Брюховецком, Отрадненском, Лабинском, Славянском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Известно, что за последние сутки среди заболевших коронавирусом выявлено семь детей, младшему из которых восемь месяцев.Стоит отметить, что в настоящее время 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро – на ЭКМО.