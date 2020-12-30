Еще недавно большая часть Краснодарского края погрузилась в зимнюю сказку, но продлилась она недолго. Снег растаял бесследно, а синоптики обещают необычно теплый Новый год. 1 января в некоторых районах Кубани потеплеет до +17 градусов.О снеге, увы, речи не идет. Но многие, конечно, захотят его найти, чтобы показаться на лыжах, сноубордах, санках или просто поиграть в снежки.Скажем сразу, на новогодних каникулах сделать это будет непросто. За гарантированным снегом придется забраться высоко в горы.В горах Апшеронского района и Адыгеи снег пока еще есть, но он стремительно тает. Днем температура здесь около 8-10 градусов, легкие ночные заморозки ситуацию не спасают. Но поиграть в снежки 1-2 января, например, в Гузерипле или Мезмае может и получиться.В горах Сочи ожидается большой наплыв туристов. На Красной Поляне и в поселке Эсто-Садок будет тоже большой плюс, но в горах достаточно снега для катания. К тому же, при необходимости, здесь включат снежные пушки. На склонах снег будет точно.Похожая ситуация в Архызе и Домбае в соседней Карачаево-Черкесии. Снег будет, чем выше – тем больше.