Футболисты «Краснодара» давно находятся в отпуске, но британская пресса до сих пор обсуждает инцидент, который случился в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Перед игрой с «Челси» часть игроков российской команды не встали на колено во время акции в поддержку движения Black Lives Matter.Герман Онугха участие в игре не принимал. В этом сезоне он на правах аренды выступает за «Тамбов», но поддерживает движение BLM.- Конечно, я бы встал на колено, 100%. Я не вижу в этом ничего такого – сказал Онугха сайту «Пенза-Пресс», отвечая на вопрос о том, встал бы он на колено в той игре. – Ты поддерживаешь это движение, которое не несет какой-то негативный подтекст. Не встать, проявить какую-то свою позицию - это глупо. Я не могу сказать, что я осуждаю этих футболистов, но, если 20 человек из 22 встают на колено, а ты показываешь, что против этого, то я такого не понимаю. Например, когда умер Марадона, все встали в круг и стояли, никто не уходил из него, а когда поддерживают движение за BLM, два человека не могут встать. Я не понимаю этого.Отметим, что игроки «Краснодара» не встали на колено перед первой с «Челси» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда британская пресса также обрушилась с критикой на российский клуб.