30 декабря Фонд защиты прав дольщиков принял окончательное решение по достройке и выплате компенсаций собственникам квартир двух крупных ЖК-долгостроев в Краснодаре.По ЖК «Анит-Сити» принято решение о финансировании завершения строительства.- Сразу после подписания соглашения и проведения необходимых юридических процедур региональный Фонд защиты прав дольщиков приступит к завершению строительно-монтажных работ. По ЖК «Багратион» принято решение по выплате компенсаций гражданам – участникам строительства, – написал в соцсетях первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.С начала 2020 года дольщики проблемных домов в регионе получили уже 7700 квартир. За последние пять лет на кубани введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов.