В самом конце декабря 2020 года 30 детей-сирот в Новороссийске получили ключи от своих новых квартир в местном жилом комплексе «Парковый». А всего в этом году 77 человек стали собственниками жилья.Новоселье отметили и 14 жителей Ленинградского района. В из новых квартирах сделан ремонт, они имеют автономное отопление и сантехнику. В этом году собственное жилье получили 19 жителей района.11 человек из Горячего Ключа стали владельцами жилья в новостройках в микрорайоне «Развилка». Площадь предоставленных сиротам квартир — около 34 кв. метров.- Всего в 2020 году по программе «Дети Кубани» на Кубани приобретено более 1550 квартир для детей-сирот,- рассказали в администрации края.