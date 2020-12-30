Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице 70-летия Октября в Краснодаре введен в эксплуатацию. Здесь разместятся три современных спортзала для занятий игровыми видами спорта и различными видами единоборств.Вскоре построенный комплекс должны передать в ведение управлению по физической культуре и спорту мэрии краевого центра. А после этого начнется установка оборудования.- Общая площадь здания в Юбилейном микрорайоне, - около 2,4 тыс. квадратных метров,- сообщает мэрия Краснодара.Как сообщается, работа нового спорткомплекса будет идти по ежедневному графику, по 12 часов в день.