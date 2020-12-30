31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в сокращенном режиме работы. С 1 по 8 января 2021 года офисы СберБанка в крупных городах Краснодарского края – Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе будут работать по особому графику.В Краснодаре обслуживание клиентов будет проходить ежедневно в офисах банка, расположенных в МЦ «Красная площадь» по адресу ул. Дзержинского, 100. В остальных населенных пунктах края офисы банка начнут работать с 9 января согласно своему стандартному режиму работы, ознакомиться с которым можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».- СберБанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками и призывает заботиться о безопасности здоровья. Сегодня большинство операций со своими финансами можно совершить в «СберБанк Онлайн» без посещения банка. Через «СберБанк Онлайн» совершать регулярные платежи по потребительским и ипотечным кредитам, оплачивать услуги ЖКХ. Это не только наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный способ управлять своими счетами, картами, вкладами, инвестиционными и страховыми продуктами, оплачивать любые товары и услуги,- рассказал заместитель управляющего Краснодарским отделением СберБанка Виктор Паршин.Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в праздничные дни будут работать в стандартном режиме.Вклады, срок окончания которых приходится на 1-е января и с 3-го по 8-е января, будут пролонгированы 2-го и 9-го января (суббота) соответственно с сохранением процентной ставки, установленной на дату открытия (пролонгации) договора. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада. Для этого не нужно приходить в офис, а воспользоваться мобильным приложением или web-версией СберБанк Онлайн.Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения.Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.Режим работы офисов:Сочи:6 января 2021 – ул. Демократическая, 29, 9:00-15:008 января 2021 – ул.Войкова, 2, 9:00-15:00Новороссийск:6 января 2021 – ул. Советов, 14, 9:00-15:008 января 2021 – ул. Бирюзова,2, 9:00-15:00Геленджик:6 января 2021 – ул. Красногвардейская, 36, 9:00-15:00Анапа:6 января 2021 – ул. Ленина, 14, 9:00-15:00