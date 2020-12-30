В 2020 году спортсмены с Кубани, несмотря на перерыв в тренировках из-за пандемии, сумели весьма успешно выступить на Кубке мира по спортивной борьбе и первенстве Европы, завоевав 8 медалей.Губернатор выразил надежду, что в 2021 году спортсмены региона смогут выступить на летних ОИ в Токио.- Вы демонстрируете всему миру, что наша школа единоборств – самая сильная, что кубанские спортсмены способны на многое. Я хочу в вашем лице поздравить всю молодежь края с наступающим Новым годом и пожелать оставаться такими же активными, – отметил Кондратьев.Спортивная борьба в крае в последние годы становится массовым видом спорта.Более 700 школ региона ввели обязательные уроки единоборств в учебные программы.. К 2023 году спорткомплексы появятся во всех районах Кубани.Во время встречи спортсмены обратились к главе региона с просьбой заявить Краснодар на проведение Чемпионата Европы по спортивной борьбе в 2024 году.Вениамин Кондратьев согласился с этой идеей.Краевое Минспорта в ближайшее время подаст заявку во Всероссийскую федерацию спортивной борьбы.