В период новогодних праздников специалисты компании «Россети Кубань» организуют усиленный контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности компании.На новогодних каникулах на объектах «Россети Кубань» на Кубани в Адыгее ограничены ремонтные работы, значительно сокращено количество переключений.Чтобы быстрее реагировать на нештатные ситуации, в компании подготовлены около 400 аварийно-восстановительных бригад в составе 1800 человек. Готовы к работе и около сотни мобильных резервных источников электроснабжения.«Россети Кубань» организовала круглосуточное дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного персонала компании.Перед Новым годом проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения аварий.- Ремонтные бригады оснащены необходимым инвентарём, экипировкой, спецтехникой. Проведены мероприятия по противодействию терроризму, оперативному информированию полиции и МЧС, - рассказали в компании.В компании «Россети Кубань» также напомнили о правилах использования резервных источников электроснабжения.Нарушение правил их подключения к внутренним сетям создает угрозу для жизни людей, и может вызвать серьезный пожар.- Несанкционированное и самовольное присоединение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения опасно для жизни,- напоминают специалисты компании.Сообщить о фактах нарушения энергоснабжения можно по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220.