На Кубани 26 декабря скончался настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Хадыженске, клирик Екатеринодарской епархии протоиерей Анатолий Шаргин. Он не дожил до своего 61-летия буквально две недели.- Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, - сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.В Екатеринодарской епархии рассказали, что Анатолий Шаргин родился 21 января 1960 года в селе Вагай, Тюменской области. Он служил в армии и получил специальность радиотелеграфиста. Затем обучался в Московской духовной семинарии. В 1989 году был рукоположен в диаконский сан, в 1990 году – в иерейский.В 2003 году отец Анатолий был принят в клир Екатеринодарской и Кубанской епархии и назначен настоятелем хадыженского храма великомученика Георгия Победоносца, где прослужил до последнего дня своей жизни.Он духовно окормлял школы № 7 и 8 города Хадыженска и храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы при исправительной колонии № 9 Хадыженска. Помимо своего основного послушания протоиерей Анатолий Шаргин в разное время по совместительству был настоятелем Успенского храма станицы Куринской, Михайло-Архангельского храма станицы Кабардинской.