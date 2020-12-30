Мы продолжаем выбирать девушек, красота которых олицетворяет определенный месяц. Очередное народное голосование завершилось - спешим познакомить вас «Мисс Декабрь - 2020».Победительницей конкурса стала 22-летняя стилист Анастасия Кантышева. Но на юг девушка переехала недавно.- Я родом из Нижнего Тагила, 5 лет прожила в Екатеринбурге, там получила высшее образование, - рассказывает победительница. - Я мечтала переехать ближе к морю, жить на юге. И вот в 2020 году мое желание исполнилось.Сейчас Анастасия работает в магазине женской одежды. Но истинное удовольствие ей приносит совершенствование других девушек.- Я - мастер по кератиновому выпрямлению волос. Словом, делаю все возможное, чтобы мои клиенты были с шикарной шевелюрой, - добавляет «КП» - Кубань» Анастасия Кантышева.За свою победу Анастасия благодарит свою семью и друзей.- Мои родные всегда за меня, всегда поддержат и помогут! Моя благодарность друзьям, они всегда рядом! Поэтому хотела бы обратиться к ним - ребята, знайте, если бы не вы, победа мне точно бы не досталась, благодарю и люблю вас! - говорит победительница.