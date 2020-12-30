В Сочи в новогоднюю ночь украсит шоу фонтана «Чаша Олимпийского огня».- В новогоднюю ночь фонтан специально включат ровно в 00:00 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Олимпийского парка.На сайте парка уточняется, что длительность шоу – 1 час. В течение часа новогодние мелодии будут сопровождать водное представление.Кроме того, шоу будет проходить ежедневно на зимних каникулах. Оно стартует по обычному расписанию – в 18:00.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в этом году черноморские курорты Кубани ожидают на новогодних каникулах пиковые нагрузки. Регион рассчитывает принять 400 тысяч отдыхающих. Поэтому праздничное убранство курортных зон особенное, оно оставить у гостей самые яркие впечатления.