Журналист Алексей Пивоваров посвятил Краснодару пост в своем Instagram-аккаунте в рубрике #городапивоварова. Он подчеркнул статус города, как аграрной столицы, окруженной бескрайними тучными полями и многолюдными станицами.- Краснодар — это наш русский Техас и наша русская Сицилия, в том смысле, что здесь всё на максималках, всё безудержно, всё до предела, - отметил Алексей Пивоваров.Он вспомнил, что когда находился на съемках в Краснодаре, то в уличном кафе его угостили бутербродом с колбасой в три раза толще хлеба.По словам журналиста, кубанская столица он хватает гостей за плечи и кричит, поет о себе во всю казачью мощь. Он обратил внимания на максимализм, который присутствует во всем, и объяснил природу краснодарских пробок.- Опять же пробки: поскольку в Краснодаре, как в уважающей себя фермерской столице, у каждого должна быть машина, то пробки здесь иногда похуже и московских, и питерских вместе взятых, — написал журналист.