В Новороссийске восстановлены права 400 участников долевого строительства ЖК «Одиссей». Дом построен на улице Мурата Ахеджака.В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2013 году средства граждан ООО «Кубаньжилстрой» были привлечены для строительства ЖК. В 2017 году работы были приостановлены, в том числе из-за нецелевого расходования средств. Недобросовестный застройщик стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).Строительство завершил созданный в Новороссийске Центр помощи участникам долевого строительства.- По результатам итоговой проверки ЖК «Одиссей» подтверждено его соответствие проектной документации и требованиям градостроительного законодательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры. - Разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию выдано.