В Краснодарском крае, по данным регионального оперштаба, зафиксировано 194 новых случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных – восемь детей. Инфекция выявлена в 26 городах и районах.Традиционно пальма первенства у Краснодара – в городе выявлено 62 новых случаев опасной болезни. В Сочи - 19 заболевших, в Курганинском районе – 14, в Темрюкском – 11. Десять человек подхватили коронавирус в Геленджике, 9 – в Белореченском районе, 8 – в Новороссийске, по 7 – в Апшеронском районе и Горячем Ключе. По 6 новых больных в Туапсинском и Тихорецком районах, 5 – в Ейском, по 4 – в Староминском и Мостовском районах. По три случая COVID-19 - в Анапе, Славянском, Усть-Лабинском и Павловском районах. В Красноармейском и Тимашевском районах тест подтвердил вирус у двух человек. По одному жителю слегли с коронавирусом в Армавире, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Отрадненском и Щербиновском районах.- Сейчас в стационаре находятся 1568 пациентов с COVID-19, на дому лечатся 6564 человека, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения. - 132 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро – на ЭКМО.