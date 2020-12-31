В Краснодарском крае скончались 15 человек с диагностированным коронавирусом. Врачи не смогли спасти больных в Краснодаре, Новороссийске, Лабинске, Сочи, Северском, Крымском и Тихорецком районе.В первой краевой больнице умерли 57-летняя жительница Новороссийска и 72-летняя анапчанка. В госпитале для ветеранов краевого центра ушел из жизни 63-летний мужчина. В ККБ №2 – 54- летний краснодарец.В городской больнице №3 Новороссийска скончалась 65-летняя местная жительница и 50-летняя жительница Геленджика.В специализированной инфекционной больнице умер 54-летний житель Тимашевска. В Лабинской ЦРБ умерла 53-летняя пациентка из Армавира.Два летальных случая зафиксировано в Сочи. Скончались женщины 72 и 88 лет. У обеих среди сопутствующих заболеваний была гипертония. В Северской ЦРБ ушел из жизни местный житель, которому исполнился 71 год.- В Крымской ЦРБ умерла 73-летняя жительница Темрюкского района с внебольничной двусторонней пневмонией и гипертонической болезнью. С таким же диагнозом скончались три женщины 59, 53 и 64 лет в Тихорецкой ЦРБ, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.