Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что уходящий год продемонстрировал сплоченность жителей региона. Люди проявляли неравнодушие и помогали друг другу всем бедам назло.– Мы мечтаем, чтобы все переживания и испытания остались в уходящем 2020-м году, и наши семьи и друзья в первую очередь были здоровы, – отметил Вениамин Кондратьев.Губернатор особо поблагодарил врачей и медсестер за самоотверженный труд и профессионализм, он назвал медиков настоящими героями.Отдельные слова благодарности он выразил волонтерам, студентам, бизнесменам, всем жителям, которые делали добрые дела в период пандемии.Глава региона обратил внимание, что в 2020 году кубанские аграрии собрали достойный урожай. В регионе открылись новые предприятия, в том числе - медицинские. Одновременно Кубань не сбавляет темпы строительства социальных объектов, что остается приоритетным направлением в работе власти.