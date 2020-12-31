В Сочи краевой межведомственный штаб по проведению зимнего сезона подготовил предновогодний отчет. Загрузка номерного фонда на горнолыжных курортах Красной Поляны на 31 декабря от 55 до 72 процентов. Туристы продолжают прибывать.– За сутки гости купили 10 600 спортивных и прогулочных ски-пассов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы города Сочи Владимир Пушкарев. - Курорты принимают необходимые меры по недопущению очередей.По его словам, все канатные дороги работают в штатном режиме, кабины дезинфицируются каждые три часа. Социальную дистанцию помогают обеспечивать волонтеры.В Красной Поляне для туристов ждут праздничные активности на свежем воздухе и фейерверк.Безопасность отдыхающих в новогоднюю ночь будут обеспечивать около 120 сотрудников полиции, Росгвардии и казаки. В горном кластере Сочи выделено 43 маршрута для автомобильных и пеших патрулей.