В Краснодарском крае курорты по итогам 2020 года приняли около 12 млн гостей из разных российских регионов.- Пандемия коронавирусной инфекции не помешала региону сохранить лидирующие позиции в туриндустрии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.Представитель пресс-службы напомнила, что по итогам 2019 года регион принял 17,3 млн туристов.Всего на новогодних праздниках в регионе ждут 400 тысяч гостей. На горнолыжных курортах Красной Поляны установили ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Санобработку гондол канатных дорог проводят каждые четыре часа. Одновременно усовершенствована бесконтактная продажа ски-пассов, в пунктах проката горнолыжного оборудования тщательно дезинфицируют инвентарь.Все 143 отеля горного кластера Сочи прошли межведомственную проверку на соблюдение всех профилактических мер. Кафе и ресторанам разрешено принимать гостей только до полуночи с соблюдением всех мер санэпидбезопасности.