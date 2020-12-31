Вечером 31 декабря на курорте Красной Поляны состоялся синхронный спуск на горных лыжах. В нем приняли участие 80 инструкторов горнолыжных школ. Демо-спуск возглавил Дед Мороз.- Мы мчались с зажжёнными огнями, символизируя начало праздника, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из участников спуска. – Пусть наступающий год принесет нам только хорошее.Напомним, что сейчас в Красной Поляне для райдеров открыты десятки трасс разного уровня сложности на трех горных курортах. Первым 24 декабря сезон открыл горнолыжный курорт «Красная Поляна». На следующий день катание запустила «Роза Хутор». Завершающим аккордом стал старт зимнего отдыха в ГТЦ «Газпром».