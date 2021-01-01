В Сочи загорелась лесная подстилка в районе горы Пикет, которая разделяет Центральный и Хостинский районы курорта. Рядом расположено село Верхний Юрт и садоводческие товарищества.- На место происшествия выехали пожарные расчеты, площадь возгорания устанавливается, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Представитель пресс-службы уточнила, что угрозы распространения огня к жилым домам нет. Сотрудники МЧС и других служб делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня.По предварительной информации, причиной возгорания могла стать петарда. Очевидцы сообщают о необычно ярком салюте в районе пожара.Гора Пикет считается одной из лучших смотровых точек в центре Сочи. Ее высота 508 метров над уровнем моря.