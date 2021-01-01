Инцидент прозошел в районе улицы Железнодорожной в Ейске.- Служба спасения города и поисково-спасательный отряд муниципалитета сняли ребенка со льда Азовского лимана, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации района.Как стало известно, школьник находился в 20-25 метрах от берега. Только чудом он не оказался в воде. Как только ребенка удалось вытащить, его сразу же передали медикам скорой. Врачи его тщательно обследовали, но причин для беспокойства нет.- Спасенный ребёнок не пострадал, - пояснил диспетчер ЕДДС.Власти района просят быть осторожнее.- Температурный режим в нашем крае неустойчивый - лед тонкий, - поясняют в администрации района. - Соблюдайте правила безопасности поведения на льду сами, учите им детей и следите за их выполнением.Напомним, ранее Азовское море «выплюнуло» глыбы льда на берег в Ейске. Образовались мини-айсберги в результате «работы» штормового ветра и волн.