В этот раз 1 января жители Краснодара отмечали в кругу друзей и близких. Массовых гуляний на Главной городской площади не было, даже фейерверк отменили, чтобы лишний раз людей не дразнить. Причиной тому стал коронавирус, из-за которого ввели множество ограничений. Они, согласно новому постановлению губернатора Кубани, действуют вплоть до 13 января 2021 года.Несмотря на то, что большинство баров и ресторанов, а также других увеселительных заведений не работают ночью, ЧП в новогодние праздники неизбежны. Важно быть готовыми к ним, потому власти Краснодара опубликовали список телефонов, как говорится, \\"на всякий пожарный\\". «Комсомольская правда» - Кубань» подскажет вам, куда звонить и к кому обращаться в случае ЧП на январских праздниках.КОНКРЕТНОКому звонить в случа ЧП:Единый номер экстренных служб – 112Пожарная служба – 101Полиция – 102Скорая помощь – 103Газовая служба – 104ЕДДС - 050; 214-33-36«Краснодаргоргаз» - 268-03-04, 268-89-38«Краснодар Водоканал» - 221-49-74, 220-28-38«АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - 239-64-16«НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть» - 255-10-72, 255-45-66«Краснодартеплосеть» - 239-64-16Дежурный по администрации Западного округа – 259-43-34Дежурный по администрации Центрального округа – 267-96-06Дежурный по администрации Карасунского округа – 234-01-47Дежурный по администрации Прикубанского округа – 226-07-37Дежурный по администрации Краснодара – 218-91-00.КОНКРЕТНОКому звонить в случа ЧП:Единый номер экстренных служб – 112Пожарная служба – 101Полиция – 102Скорая помощь – 103Газовая служба – 104ЕДДС - 050; 214-33-36«Краснодаргоргаз» - 268-03-04, 268-89-38«Краснодар Водоканал» - 221-49-74, 220-28-38«АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - 239-64-16«НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть» - 255-10-72, 255-45-66«Краснодартеплосеть» - 239-64-16Дежурный по администрации Западного округа – 259-43-34Дежурный по администрации Центрального округа – 267-96-06Дежурный по администрации Карасунского округа – 234-01-47Дежурный по администрации Прикубанского округа – 226-07-37Дежурный по администрации Краснодара – 218-91-00.