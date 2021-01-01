Первая ночь 2021 года у спасателей выдалась насыщенной. Сразу после первых новогодних залпов вспыхнул пожар на улице Трошева. Как оказалось, ракета упала в мусорный бак, который пришлось тушить огнеборцам.Через полчаса после боя курантов загорелся и дом на улице Котовского. Из-за фейерверка, который, по всей видимости, запускался в неположенном месте, огонь попал в хозпостройку.- В 00:32 поступило сообщение о возгорании. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - В 00:40 установлено, что горит сооружение, которое не используется.В тушении пожара участвовали 12 спасателей и четыре единицы техники. Огонь охватил 100 квадратов площади.- В 00:55 пожар локализовали, в 01:30 - возгорание ликвидировали, - уточняют спасатели.Пострадавших в ЧП нет.Ранее сообщалось, что в Сочи всю ночь тушили лесной пожар, который распространился на площади почти в 500 квадратных метров.