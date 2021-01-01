В новогоднюю ночь, пока жители Кубни праздновали наступивший 2021-й, в родильных домах края готовились к гораздо более важному событию – появлению на свет малышей. До рассвета 1 января родились 112 карапузов. Среди них - 60 девочек и 52 мальчика.- Больше всего малышей появилось на свет в краевом центре – 46, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Из них две двойни, 24 девочки и 22 мальчика.Как рассказали медики, среди малышей, родившихся в первые часы 2021 года, - 19 первенцев. У 16 женщина были вторые роды, у восьми - третьи роды, еще у троих - четвертые и последующие.Теперь в этих семьях будут отмечать двойной праздник, а малыши получать два подарка - от родителей и Дедушки Мороза.- По рождаемости Кубань остается в тройке лидеров после Москвы и Московской области, - уточняют в администрации региона.За 2020 год в крае на свет появились 60210 детей, в том числе, 767 двоен и пять троен. Больше 40% всех родов зарегистрированы в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.