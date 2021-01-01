Новогодняя ночь в Сочи была по-настоящему жаркой. Сначала пожарные выехали тушить лес в районе горы Пикет, который вспыхнул почти сразу после боя курантов. Практически одновременно произошел пожар на улице Вишневой в микрорайоне Заречный. 30-метровый столб огня был виден издалека.Как уточнили в экстренных службах, в пальму попала петарда. Местные жители говорят, что подъезд пожарных машин «01» был крайне затруднен. Пока они дожидались огнеборцев с пламенем пытались справиться самостоятельно.В итоге пожарные погасили огонь, помощь медиков никому их жильцов не понадобилась. Однако у многих новый год начнется с непредвиденных расходов. По словам очевидцев, во время пожара обгорел фасад дома и некоторые балконы - теперь многим требуется ремонт.