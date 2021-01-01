Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 193 человека.За последние 24 часа в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса.- За сутки в России полностью выздоровели 25798 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сутки выписаны 116 пациентов, всего в регионе перенесли болезнь 18783 жителей.Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 13 января 2021 года. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.