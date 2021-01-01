На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 193, среди тех, кто получил положительные тесты на ковид, - 13 детей.В Краснодаре инфекцию подхватили 56 человек, в Сочи – 46.- В Геленджике заболели 13 жителей, в Курганинском районе - 11, в Темрюкском – 10, - уточнют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - В Тимашевском и Ейском районах заразились по девять человек.В Горячем Ключе и Крыловском районе инфекция подтвердилась у шести жителей.- По три положительных результата в Туапсинском и Новопокровском районах, - говорят в оперштабе КУбани. - По два человека заболели в Новороссийске, Анапе, Кавказском, Северском, Тихорецком, Тбилисском, Павловском районах.По одному пациенту добавилось в больницах Брюховецкого, Каневского, Лабинского, Приморско-Ахтарского, Успенского, Щербиновского, Мостовского районов.Всего с начала пандемии выздоровело 18783 пациентов, за последние 24 часа - 116 человек. Кроме того, число жертв ковида увеличилось на 16.- 126 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили в минздраве Кубани. - Четыре человека – на ЭКМО.