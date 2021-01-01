1 января на Кубани был обновлен рекорд суточной смертности. Согласно данным оперштаба края, за послдение 24 часа жертвами COVID-19 стали 16 человек. Во всех случаях течение болезни осложняли сопутствующие недуги. У большинства в анамнезе была указана гипертония.С таким сопутствующим заболеванием не удалось спасти двух женщин из Сочи 84-х и 76-ти лет, 75-летнего местного жителя и 75-летнего краснодарца, у которого ко всему прочему была подагра. Гипертония, а также сахарный диабет были и у 75-летнего жителя Отрадненского района.Гипертоническая болезнь усугубила течение коронавирусной инфекции у 72-летней женщины и 60-летнего мужчины в Северском районе, 62-летнего жителя Темрюкского района, а также у двух жителей Новопокровского района и 58-ленего мужчины из Кропоткина.У еще одной погибшей, 83-летней жительницы Динского района, была ишемическая болезнь сердца,- 67-летняя жительница Динского района скончалась в краевой клинической больнице из-за осложнений, возникших во время лечения. У нее была хроническая болезнь почек, - говорят в оперативном штабе Краснодарского края.В городской больнице Армавира умерла 81-летняя местная жительница с сахарным диабетом.54-летняя жительница Апшеронского района с гастритом умерла в городской больнице Горячего Ключа.- Медики туапсинской районной больницы №1 не смогли спасти 67-летнего местного жителя, - уточняют в оперштабе Кубани. - Течение болезни осложнялось холециститом и язвой желудка.