На Кубани последние несколько месяцев в торговых центрах стояли \\"Елки желаний\\". На ветвях праздничного дерева висели необычные игрушки. Это открытки, на которых свои мечты и желания написали дети. Это маленькие пациенты детских больниц и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.Исполнить мечту и порадовать ребенка мог каждый житель Кубани. В числе тех, кто стал Дед Морозом, был и глава края Вениамин Кондратьев.- Так, 6-летняя Виктория из Геленджика получила куклу, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - А 10-летнему Никите из Краснодара подарили синтезатор, о котором он давно мечтал.Еще одна девочка — 9-летняя Лилия — захотела увидеть Москву. Ей подарили сертификат на поездку в столицу - ее желание исполнится уже весной 2021 года.